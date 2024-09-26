Джонсон требует немедленно уволить посла Маркарову

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому, в котором потребовал немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову из-за якобы вмешательства в американские выборы. Соответствующее заявление Джонсон опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Спикер обвинил Маркарову в том, что она организовала визит Зеленского на завод в Пенсильвании, где производится оружие для Украины. Зеленского сопровождали представители Демократической партии, но не был приглашен ни один республиканец. Джонсон заявил, что визит Зеленского был «явно предвыборной акцией и явно вмешательством в выборы».

«Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатом в этой стране. Ее нужно немедленно снять с должности», — говорится в заявлении Джонсона.

В завершение спикер отметил, что поддержка прекращения войны в Украине продолжает быть двухпартийной, но эта ситуация их может «запятнать».

«Поддержка прекращения войны России против Украины продолжает быть двухпартийной, но наши отношения лишний раз поддаются проверке и тщетно запятнываются, когда у должностных лиц вашего правительства объектом нападений в СМИ являются кандидаты, возглавляющие первое место в президентских выборах от Республиканской партии», — написал Джонсон.

«Эти случаи не должны повторяться», — заключил он.

Напомним, США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс.