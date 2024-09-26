Президент Бразилии вновь призвал Украину к мирным переговорам

Президент Бразилии Лула да Сильва вновь призвал Украину к мирным переговорам. Позицию он озвучил во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Политик сказал: «Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая. У нас есть лишь предположение касательно того, что важно начать переговоры о мире. Но если бы Владимир Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер».

Кроме этого глава государства добавил, что «лишь наступление мира в Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность, а способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог».

Ранее мы писали, что Бразилия представит общий с Китаем «мирный план».