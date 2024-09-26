Китай уточнил свою позицию по войне в Украине

Глава МИД Китая Ван И озвучил позицию Пекина по войне в Украине. Произошло это во время встречи с его украинским коллегой Андреем Сибигой на Генеральной Ассамблее ООН.

Дипломат отметил следующее: «Китай всегда выступал за мирное урегулирование споров и за то, чтобы все острые вопросы решались политическим путем посредством диалога, то же самое касается и украинского вопроса».

Также он добавил: «Китай никогда не участвует в геополитических играх и не ищет личной выгоды».

Ван И резюмировал: «Мы всегда активно содействуем мирным переговорам и формируем консенсус ради мира».

Ранее Китай озвучил три предложения по войне в Украине.