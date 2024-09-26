Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 647 800 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 26 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 647 800 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 825 танков, 17 348 боевых бронированных машин, 18 620 артиллерийских систем, 1 199 РСЗО, 959 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 946 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 599 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 353 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 190 единиц специальной техники.

Ранее ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев.