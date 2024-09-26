Зеленский в ООН раскритиковал Китай и Бразилию

Мир уже прошел эпоху колониальных войн и видел заговоры великих государств за счет тех стран, что поменьше. Украинцы никогда не примут того, что их стране может быть навязано жестокое колониальное прошлое вместо нормальной мирной жизни. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.

«И когда Китай и Бразилия пытаются превратиться в хор голосов с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, которые говорят что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос. В чем настоящий интерес? Все должны понять. Вы не укрепите свою власть за счет Украины», — заявил он.

По словам Зеленского, мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих государств за счет тех, кто поменьше, и все страны, в том числе Китай, Бразилия, европейские государства, страны Африки и Ближнего Востока, понимают, почему это должно остаться в прошлом.

«А украинцы никогда не примут, почему кто-то в мире считает, что такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня никого не устраивает, может быть навязано Украине сейчас вместо нормальной мирной жизни», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что хочет настоящего и справедливого мира для Украины, а альтернативные поиски мира не приведут к прекращению войны.

«Возможно, кто-то хочет получить Нобелевскую премию за заморозку вместо настоящего мира, но единственные награды, которые Путин даст вам взамен — это еще больше страданий и катастроф», — отметил президент.

«Когда некоторые предлагают альтернативы, половинчатые планы урегулирования — так называемые комплекты принципов — это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которые наиболее пострадали от войны, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше стран», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что какие-либо альтернативные попытки добиться мира «являются попытками добиться затишья вместо прекращения войны, поскольку глобальная инициатива — Формула мира — существует уже два года».

Напомним, Бразилия представит общий с Китаем «мирный план».