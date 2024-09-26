Анна Пышная: прокурор ОГП может оказаться за решеткой, - СМИ

Анне Пышной, прокурору отдела Офиса Генерального прокурора, вскоре должны вручить подозрение за сотрудничество с РФ и злоупотребление служебным положением. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований

В частности, в сообщении говорится следующее: "Как выяснили правоохранители, Анна Пышная (до 2023 года – Анна Замкова) вместе со своим мужем Михаилом Пышным сотрудничают с пророссийской сектой «АллатРа», к тому же Анна Пышная помогает через свои связи в прокуратуре "закрывать" вопросы своего мужа.

Кроме того, правоохранители проанализировали декларацию прокурора ОГП Анны Пышной и выявили ряд нарушений.

«В декларации Анна Пышная отмечает среди доходов пенсию мужчины – 79 836 грн. (напомним, Михаилу Пышному всего 40 лет, он получает пенсию по инвалидности и является руководителем ОО «Союз инвалидов Украины»). Также прокурор отмечает алименты на сына в размере 144139 грн. (за прошлый год эта сумма составила 56 тысяч гривен). То есть после женитьбы алименты от отца ребенка выросли почти втрое, что больше выглядит как «легализация» незаконно полученных денег», – говорится в расследовании.

Недавно Анна Пышная внесла существенные изменения в имущественном состоянии и задекларировала подарок в неденежной форме, квартиру в Киеве, общей площадью 37,8 м2, стоимость на дату приобретения которой составляет 2 000 000 гривен. Источником дохода указан мужчина Пышный Михаил Николаевич. Однако правоохранители обнаружили, что 2 млн грн они показали обществу, а еще 15 млн грн после отчуждения имущественных прав (продажи судьбы в бизнесе), состоявшихся в начале сентября 2024 года, остались в тени.

Как отмечают журналисты, в прошлом году Анна Пышная вышла замуж за киевского адвоката Пышного Михаила Николаевича, основателя и бывшего руководителя Адвокатского объединения «Закон и Право», сменив фамилию (до замужества – Замковая Анна Петровна). По данным журналистов Михаил Пышный, без преувеличения, аферист и преступник. Он помогает избежать ответственности объективно виновным лицам, прикрывает и «отмазывает» его в судах, используя любые, в основном, незаконные методы – угрозы, подкуп или откровенное давление «с горы».

«Помогает избежать наказания своему мужу его жена Анна Пышная из-за своих связей в прокуратуре», – отмечают журналисты, что и подтверждается информацией о предстоящем вручении подозрения о преступлении Анне Пышной.

СМИ обратили внимание, что другие правоохранительные органы СБУ, ОГП, НАБУ также проинформированы о злоупотреблении прокурором соответствующими журналистскими запросами".