США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс

Турция намерена «без спешки» рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО. При этом часть стран якобы выступают против украинского членства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для NBC News.

По словам Эрдогана, США и другие страны НАТО «не хотят, чтобы Украина была государством-членом».

«Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение соответственно», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция будет следить за развитием событий, обсуждениями, и придет к окончательному решению в этом вопросе.

В то же время Эрдоган упомянул, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.

«В них (отношениях с РФ) много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане», — добавил он.

Напомним, Эрдоган предлагает искать «путь диалога» для окончания войны в Украине.