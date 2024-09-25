Совершен огромный прорыв в изучении физики

Эксперты из Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии совершили прорыв в изучении физики. Они зафиксировали редчайший процесс распада частиц.

Специалисты выявили распад заряженного каона, который является разновидностью элементарных частиц, на заряженный пион и пару нейтрино-антинейтрино.

Отмечается, что, согласно Стандартной модели физики элементарных частиц, такие события происходят с вероятностью менее единицы на 10 миллиардов, или 10-11.

Ученые поясняют, что каоны создаются высокоинтенсивным протонным пучком, который генерирует суперпротонный синхротрон ЦЕРН.

Сказано, что пучок врезается в неподвижную мишень, порождая поток вторичных частиц, из которых около 6% оказываются заряженными каонами.

Во время опыта исследователи добились условий, при которых доля каонов, распадающихся на пион и пару нейтрино составила 13 на 100 миллиардов частиц.

Резюмируется, что результаты эксперимента требуют дополнительного изучения и могут проложить дорогу к изучению новых, пока неизвестных принципов физики элементарных частиц за пределами Стандартной модели, а анализ данных, как ожидается, займет несколько лет.

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