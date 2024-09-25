Астрономы нашли очень необычную экзопланету

Международная группа астрономов обнаружила уникальную экзопланету. Сделано это было с помощью орбитального телескопа «Джеймс Уэбб».

В отчете сказано о том, что по своему размеру она схожа с Юпитером и, при этом, является первой в своем роде асимметричной атмосферой.

Аспирант обсерватории Стюарда при университете Альберты в Канаде Мэтью Мерфи поведал следующее: «Это первый раз, когда восточно-западная асимметрия экзопланеты когда-либо наблюдалась из космоса во время ее прохождения мимо своей звезды».

Было выявлено, что данная экзопланета WASP-107b располагается в приливном захвате своей звезды: то есть, одна из ее сторон всегда обращена к светилу, тогда как вторая постоянно погружена в темноту.

По причине близости к звезде средняя температура на планете составляет 476 градусов.

Специалисты также сумели разделить сигналы с восточной и западной сторон атмосферы и получить более целенаправленное представление о конкретных процессах, происходящих в атмосфере экзопланеты.

Указывается, что данные наблюдений об атмосфере WASP-107b противоречат результатам компьютерного моделирования, показавшим, что у планеты с такими характеристиками не должно быть асимметричной атмосферы.

Для того, чтобы установить причину феномена, команда проведет дополнительные наблюдения.

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