НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, — МИД Болгарии

Все страны-члены Североатлантического альянса будут действительно в безопасности тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Об этом заявил глава МИД Болгарии Иван Кондов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече с коллегами Кондов подчеркнул ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности в свете современных вызовов, отметив, что страны-члены Альянса станут по-настоящему безопасными, когда Украина вступит в НАТО.

Он также указал на важность укрепления восточного фланга НАТО и безопасности в Черноморском регионе, подчеркнув усилия Болгарии в этом направлении.

Напомним, в правительстве пояснили, будет ли Украина добиваться приглашения в НАТО в 2025 году.