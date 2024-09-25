Бразилия представит общий с Китаем «мирный план», — СМИ

Бразилия планирует 27 сентября обсудить в Нью-Йорке с представителями 20 стран Глобального Юга ее общий с Китаем «мирный план из шести пунктов» для прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщает Reuters.

Как ожидается, во встрече примут участие Колумбия, Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Соединенные Арабские Эмираты и другие страны Глобального Юга. Представителей европейских правительств, являющихся крупнейшими сторонниками Украины, среди приглашенных нет.

Председательствующий на собрании будет главный советник президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморим, который попытается убедить присутствующих поддержать бразильско-китайский «консенсус из шести пунктов» по урегулированию в Украине.

Напомним, Индия способствует завершению войны в Украине.