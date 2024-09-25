Трамп вновь странно высказался по поводу войны в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь высказался по поводу войны в Украине. Он сделал скандальное заявление на митинге в штате Джорджия.

Политик сказал: «Джо Байден говорит: «Мы не уйдем, пока мы не победим». Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: «Они победили Адольфа Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют».

По его словам, Белый дом якобы втянул США в войну в нашей стране.

Республиканец добавил: «Я видел, как он говорит: «Мы победим». Мы застряли в этой войне. Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся».

Ранее сын Трампа нелицеприятно высказался о Зеленском.