Зеленский встретился с Эрдоганом: стало известно, о чем говорили

В Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президентом Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стало известно, о чем говорили политики.

Об этом поведала канцелярия турецкого лидера.

Информируется следующее: «В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы».

Акцентируется внимание: «В ходе встречи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели».

Также было сказано: «Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру».

Ранее президент Чехии сделал громкое заявление по войне в Украине.