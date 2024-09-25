На Украину надвигается циклон Brigitta – чего ждать от погоды

В Украину идет циклон Brigitta. Синоптик Наталья Диденко поведала, чего ждать от погоды.

Она рассказала: «Атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta, будет ухаживать за Украиной: в западных областях местами пройдут дожди, вероятно с грозами».

Добавляется, что остальные регионы нашей страны «все еще будут принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей предполагается сухая солнечная погода».

Говорится: «Температура воздуха почти летняя, предполагается плюс 23-28, в западных областях 21-24 тепла. В Киеве до плюс 26».

Эксперт небесной канцелярии информировала: «Ощутимое похолодание ориентировочно 29 сентября, но до окончательно устойчивого понижения температуры воздуха еще далеко».

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.