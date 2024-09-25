Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 646 400 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 25 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 646 400 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 815 танков, 17 304 боевые бронированные машины, 18 549 артиллерийских систем, 1 199 РСЗО, 952 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 879 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 595 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 248 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 168 единиц специальной техники.

Ранее президент Чехии сделал громкое заявление по войне в Украине.