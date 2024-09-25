Байден в ООН сделал заявление по Украине

Страны-члены ООН должны без устали поддерживать Украину, чтобы помочь ей победить в войне с Россией и сохранить свою свободу. Об этом сказал президент США Джо Байден, выступая на 79-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает «Укринформ».

«Миру предстоит сделать еще один выбор. Будем ли мы сохранять нашу поддержку, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и сохранить свою свободу, или же мы оставим это и позволим агрессии возобновиться и уничтожить нацию? Я знаю свой ответ. Мы не можем уставать, мы не можем отвлечься, и мы не откажемся от нашей поддержки Украины», — заявил американский лидер.

Байден напомнил, что вторжение России в Украину изначально было атакой на ценности, которые должен отстаивать ООН как международный институт. Именно поэтому США вместе с более чем 50 союзниками и партнерами стали в поддержку Украины и оказали ей масштабную помощь.

«Но самое главное, что выстоял украинский народ», — подчеркнул Байден.

По его словам, война Владимира Путина не добилась его основной цели.

«Он задумал уничтожить Украину, но Украина продолжает быть свободной. Он намеревался ослабить НАТО, но НАТО больше, сильнее, сплоченнее, чем когда-либо ранее, с двумя новыми членами, Финляндией и Швецией», — отметил Байден.

По его мнению, мир не может опускать руки. А выбор, который страны делают сегодня, определяет будущее на десятилетие вперед.

Напомним, президент Чехии сделал громкое заявление по войне в Украине.