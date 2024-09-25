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Новости > Для 15 населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию

Для 15 населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию

Агата Кловская
25.09.24 10:13
63
Для 15 населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области объявили эвакуацию из части населенных пунктов Боровской общины и приближенных к линии фронта. Об этом говорится в заявлении Боровской общины.

Эвакуация касается жителей таких населенных пунктов:

— Изюмский старостинский округ: Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Новый Мир, Глущенково, Червоный Став;

— Первомайский старостинский округ: Первомайское, Копанки, Зеленый Гай, Вишневое;

— Богуславский старостинский округ: Загрызово, Лозовая;

— Чернещинский старостинский округ: Чернещина, Степное, Новосергеевка.

«Учитывая постоянные обстрелы и принимая во внимание безопасность на территории общины, с целью сохранения жизни и здоровья граждан Боровская поселковая военная администрация отмечает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении.

Напомним, на Сумщине объявили принудительную эвакуацию еще из трех населенных пунктов.

Тэги: Харьковская область, эвакуация

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