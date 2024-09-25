США предоставят Украине боеприпасы для F-16, — СМИ

США сегодня объявят о предоставлении Украине нового пакета оружия Украине на 375 млн долларов. Это самый большой пакет помощи Киеву с мая, сообщает Голос Америки со ссылкой на анонимные источники.

«Пакет, вероятно, будет включать в себя боеприпасы класса „воздух-земля“ для истребителей F-16, которые позволят украинским пилотам поражать цели вдали от линии фронта и зоны действия противовоздушной обороны России», — говорится в сообщении.

Новый пакет также включает в себя боеприпасы для HIMARS, патрульные катера, бронемашины, 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и ракеты TOW.

При этом перечень средств вооружения пока еще финализируется и в конечном итоге может измениться, говорят американские официальные лица.

«Вооружение предоставляется по закону относительно президентских полномочий, согласно которому Пентагон может направлять Украине помощь непосредственно из своих военных запасов», — пишет издание.

Ранее СМИ сообщили, что Украина может получить от США крылатые авиабомбы средней дальности Joint Standoff Weapon (AGM-154) для самолетов F-16. Эти боеприпасы поражают цели на расстоянии более 110 км.

Напомним, Германия заверила в продлении помощи Украине.