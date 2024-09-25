Президент Чехии сделал громкое заявление по войне в Украине

В Украине должны понимать, что после того как закончится война, «в течение определенного отрезка времени» некоторые ее территории, возможно, будут оставаться под контролем России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

По его словам, Украина «должна реалистично смотреть» на возвращение оккупированных Россией территорий.

«Самый вероятный исход войны — это тот, при котором часть украинской территории окажется под российской оккупацией, растянувшейся во времени», — сказал Павел, добавив, что подобное положение дел, определенное временем, может оказаться длиной в продолжительные годы.

По мнению президента Чехии, на данный момент нельзя говорить ни о поражении Украины, ни о поражении России, «поэтому окончание войны видится где-то посередине».

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