Лукашенко вновь заговорил о войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о войне. Произошло это на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.

Политик сказал: «Старая формула: хочешь мира - готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не собираемся воевать, не хотим воевать».

Он добавил: «Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело – наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было».

Также глава государства заявил, что «какой бы острой ни была обстановка вокруг Беларуси, тенденций к развязыванию войны сейчас не наблюдается».

Ранее Беларусь перебросила технику и военных к границе с Литвой.