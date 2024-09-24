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Новости > Лукашенко вновь заговорил о войне

Лукашенко вновь заговорил о войне

Александр Панько
24.09.24 14:23
149
Лукашенко вновь заговорил о войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о войне. Произошло это на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.

Политик сказал: «Старая формула: хочешь мира - готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не собираемся воевать, не хотим воевать».

Он добавил: «Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело – наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было».

Также глава государства заявил, что «какой бы острой ни была обстановка вокруг Беларуси, тенденций к развязыванию войны сейчас не наблюдается».

Ранее Беларусь перебросила технику и военных к границе с Литвой.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, война, Беларусь

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