«План выживания»: The Times объяснило цель поездки Зеленского в США

Поездка Владимира Зеленского в США — это последняя возможность убедить Джо Байдена усилить поддержку Украины перед тем, как американский президент покинет свой пост, пишет The Times.

«Миссия на этой неделе — не возможность для Зеленского попрощаться с уходящим президентом США. Это дипломатия на краю пропасти, последняя надежда Зеленского на то, что Джо Байден разрешит Киеву использовать западные ракеты для нанесения ударов вглубь России и принуждения ее к миру путем переговоров», — пишет издание.

Как отмечается в статье, хотя Байден очевидно верит, что Украина — дело, за которое стоит бороться, но если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре, он может прекратить помощь США. При президентстве Харрис эта перспектива не столь очевидна, но она крайне осторожно относится ко всему, что может быть истолковано как резкая эскалация войны.

При этом, подчеркивает Times, у Байдена есть окно возможностей в период между сегодняшним днем и президентской инаугурацией в январе, которое, если им грамотно воспользоваться, может заставить лидера РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

При этом, отмечается в статье, план победы Зеленского, который он планирует представить Байдену в четверг, не предусматривает немедленного вступления Украины в НАТО, а предполагает гарантии безопасности для предотвращения нового вторжения.

«Это не столько победа, сколько план выживания — господин Зеленский стал реалистом. Сколько может уступить Путин, неизвестно, но ясно одно: Украина должна продолжать борьбу. В противном случае Запад тоже окажется в проигрыше», — пишет Times.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет, если Байден отвергнет план победы.