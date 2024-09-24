Боррель объяснил, когда возможен мир в Украине

Поиск путей к миру в Украине возможен только при уважении положений Хартии ООН. Об этом заявил в Нью-Йорке перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что в продолжающейся войне агрессором является Россия, которая ведет захватническую войну.

«Мы должны увеличить нашу помощь для Украины и искать мир, но учитывая, что это захватническая война, где есть агрессор и жертва агрессии. Поэтому решение может основываться только на уважении к Хартии ООН», — сказал он.

По словам дипломата, с приближением зимы Европейский Союз будет наращивать помощь для Украины в энергообеспечении, чтобы не дать России погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергоинфраструктуре.

«О войне в Украине мы имели встречу, посвященную ситуации с энергетикой в ​​Украине. Это критическая ситуация. Путин продолжает бомбить инфраструктуру, производящую электричество и энергию для украинцев. Почти две трети энергетических способностей были разрушены. Я убежден, что Путин пытается сломать волю украинцев, погрузив их в холод и тьму во время зимы», — отметил представитель ЕС.

Напомним, в ISW оценили готовность России к мирным переговорам.