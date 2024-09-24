Дуда обвинил украинцев в сотрудничестве с нацистами и Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда сделал скандальное заявление по поводу украинцев. Он обвинил их в сотрудничестве с нацистами и Холокосте.

Политик сказал: «Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны».

Анджей Дуда отметил: «Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, Степаном Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером».

Он резюмировал: «Это также вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в Холокосте. Много есть очень трудных тем для Украины».

Ранее Дуда выступил против введения евро в Польше.