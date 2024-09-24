Дмитрий Адамовский: мутный бизнесмен с канадский паспортом, - СМИ

Гражданин Канады, проживающий в Украине, Дмитрий Адамовский, судя по всему, получил канадский паспорт не без помощи отца, Андрея Адамовского, который, как пишут СМИ, прославился своими сомнительными подвигами при захвате ТРЦ Art Mall в Киеве и поставками топлива для Министерства обороны группой компаний «Трейд коммодити».



Издание также сообщает следующую инфоромацию: «У Дмитрия Андреевича Адамовского биография не столь яркая, как у отца — все же канадский подданый, да и в бизнес он заходил уже с готовым стартовым капиталом. Но несколько любопытных моментов в его жизнеописании тоже имеется — наследственность, что тут поделаешь. Дмитрий Адамовский числится бенефициаром шести украинских компаний.



Это далеко не вся бизнес-империя Дмитрия Андреевича: еще несколькими десятками фирм он владеет опосредовано: либо через других юридических лиц, либо попросту через подставных лиц. Все настолько запутано, что даже поиск в реестрах требует значительных усилий и внимания к деталям. Например, в приведенном выше списке фирм, бенефициаром которых является Дмитрий Адамовский, нет ни ООО «Стугна лимитед», ни ООО «Диамант-агро», ни ООО «Алакор логистик», которые тоже принадлежат Дмитрию Адамовскому. Хотя при другом алгоритме поиска реестр послушно выдает причастность Дмитрия Андреевича к этим фирмам. Эти названия интересны нам не просто так. Дело в том, что все эти компании странным образом связаны между собой и с банком «Пивденный»: «Стугна лимитед» имеет задолженность перед банком «Пивденный» в размере 14 миллионов долларов. Срок погашения — 30 ноября 2026 года. Но ООО «Стугна лимитед» немедленно после получения банковского кредита выдало три кредита ООО «Диамант-агро»: 17,5 миллиона гривен, 3,2 миллиона гривен и 128 миллионов гривен. В ООО «Диамант-агро» Дмитрию Адамовскому принадлежит доля в 24,5%, и эта фирма должна отдать «Стугне лимитед» около 3,6 миллиона долларов до 2029 года.

История с этими кредитами выглядит довольно странно по двум причинам: первая — это финансовые результаты ООО «Стугна лимитед»: компания стабильно убыточна и имеет одного работника. Кстати, фонд «Центавр», который числится среди владельцев ООО «Стугна лимитед», тоже принадлежит Адамовскому.

Вторая — банк «Пивденный», который, несмотря на эти результаты, выдал «Стугне» кредит в 14 миллионов долларов. Это очень похоже на вывод денег из банка, особенно с учетом того факта, что Дмитрий Адамовский в качестве физического лица совместно с ООО «Телекоммуникационные технологии», ООО «Бизнес-центр Васма», компаниями «Паномамикбит лимитед компани» и «Паномамикбит лимитед», гражданами Вранчану Аурикой Томовной и Мараховским Александром Георгиевичем в 2017 году взяли в том же «Пивденном» кредит в размере 3,75 миллиона долларов, который они должны отдать 12 декабря 2027 года.

Что касается фирмы «Алакор логистик», то, кроме умопомрачительной чехарды с бенефициарами, она интересна еще несколькими вещами. Во-первых, при уставном капитале в 35 000 гривен фирма владеет двумя земельными участками общей площадью в 15 гектаров, расположенными в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Рыночная стоимость этих участков с кадастровыми номерами 3223186800:12:003:0033 (7.0001 га) и 3223186800:12:003:0053 (7.9583 га) — около 4,5 миллиона долларов. Во-вторых — ООО «Алакор логистик» тоже убыточна и тоже имеет всего одного работника. И — огромные долги.

Почти все компании, которыми прямо или опосредовано владеет Дмитрий Адамовский, очень сильно закредитованы и в большинстве своем демонстрируют либо убытки, либо минимальную прибыль, которую можно назвать смехотворной.



Еще одна компания Адамовского — ООО «Будпромторг-2017» — тоже владеет тремя земельными участками, как минимум один из которых (кадастровый номер 2611092001:22:002:1246) расположен в Буковеле. И опять же имеет огромные долги и с трудом выбралась из убытков. Эта же компания является фигурантом уголовного дела № 120160000000000025, возбужденного по фактам фиктивного предпринимательства, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере и использовании подложных документов, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Правда, судя по данным судебных реестров, уголовное дело давно и безнадежно зависло еще на этапе следствия.

Что касается самого Дмитрия Андреевича Адамовского, то он лично в уголовных производствах не фигурировал. Но зато удалось отыскать его присутствие в нескольких гражданских исках и делах об административных правонарушениях. Среди первых — иск Дмитрия Адамовского, с помощью которого он требует взыскать с ответчика более двух миллионов долларов по договору займа. Номер дела в ЕРДР — 508/429/23, оно слушается в Одесском апелляционном суде, следующее заседание назначено на 17 сентября. Согласно сведениям портала «Судова влада», должником является Фурсин Иван Геннадиевич. Это — бывший «регионал» и нардеп седьмого и восьмого созывов, которого связывают с Дмитрием Фирташем. С бывшего банкира и регионала Дмитрий Адамовский пытается взыскать долг в 2 042 200 долларов, дело тянется с 2023 года. Как и почему возникли эти обязательства — неизвестно, как неизвестно пока, чем закончится спор Адамовского и Фурсина по поводу этих денег. Но на этом фоне довольно курьезно выглядит штраф, выписанный Дмитрию Адамовскому Раздельнянским райсудом Одесской области за нарушение ПДР.

Согласно полицейскому протоколу, Дмитрий Андреевич Адамовский, управляя автомобилем «Мерседес», 28.02.2021 года проигнорировал требование патрульных остановиться. За что был оштрафован аж на 153 гривны. Данные о принудительном взыскании этого штрафа отсутствуют, так что надо полагать, что Дмитрий Андреевич его уплатил добровольно. Но сам факт игнорирования требований полиции говорит о том, что Дмитрий Адамовский, несмотря на свое канадское гражданство, остается украинским рагулем, почувствовавшим вкус больших денег".