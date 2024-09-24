Разгадана странная тайна Марианской впадины

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований в США разгадали одну из тайн Марианской впадины. Она не давала покоя ученым десять лет.

Так, специалисты выяснили причину странных звуков, обнаруженных в Тихом океане.

Сказано о том, что нестандартные шумы были зафиксированы во време акустического обследования Марианской впадины, которая является самой глубокого в мире океанического желоба, расположенного к югу от Японии.

Информируется, что данный феномен напоминал резкий металлический звон.

Это явление назвали «биотвангом» (тванг это термин для обозначения вибрирующего звука электрогитары).

Была выдвинута теория, что такие необычные звуки издают синие или горбатые киты, но биотванг не соответствовали ни одному из известных сигналов этих животных.

Сейчас же исследователям удалось узнать, что биотванг издают полосатики Брайда, то есть крупные усатые киты размерами до четырнадцати метров и массой до двадцати пяти тонн.

Во время опыта американцы сопоставили возникновение звуков с миграционными путями этого вида с помощью анализа многолетних аудиозаписей, сделанных станциями мониторинга по всему Марианскому архипелагу и его окрестностям.

В эксперименте использовался искусственный интеллект для преобразования звука в спектрограммы, которые можно было легко отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения.

Оказалось, что биотванг можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, невзирая на то, что киты Брайда бродят по гораздо более обширной территории, что позволяет предположить, что этот звук издает только определенная популяция китов.

Ранее ученые узнали об океанах нечто крайне важное.