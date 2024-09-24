Сын Трампа нелицеприятно высказался о Зеленском

Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – резко раскритиковал главу украинского государства Владимира Зеленского. Он сделал запись в социальной сети Х.

Его возмутило то, что президент Украины сказал, что Дональд Трамп не знает, как остановить войну в нашей стране, а кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс чересчур радикален.

Дональд Трамп-младший написал: «Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента?».

Добавляется также: «Он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!».

Ранее Трамп жестко наехал на Зеленского.