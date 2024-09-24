Трамп жестко наехал на Зеленского

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп жестко наехал на главу украинского государства Владимира Зеленского. Произошло это на митинге в штате Индиана.

Политик сказал: «Я думаю, что Владимир Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов».

Экс-президент добавил: «Он так сильно хочет, чтобы демократы победили на этих выборах. Но я поступлю иначе, я проработаю мир».

Республиканец сказал, что, если победит на выборах, «первым делом созвонится с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и призовет к заключению сделки».

Кроме этого Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю администрацию США во главе с Джо Байденом в отсутствии контактов с Кремлем.

Ранее Трамп пообещал не становиться диктатором.