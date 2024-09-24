Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 645 150 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 24 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 645 150 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 800 танков, 17 292 боевые бронированные машины, 18 475 артиллерийских систем, 1 198 РСЗО, 952 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 764 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 595 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 175 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 155 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области.