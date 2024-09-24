В Умани ввели особый режим на въезд

В Умани Черкасской области начал работать особый режим на въезд и передвижение по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По состоянию на сегодняшний день уже прибыло более 1500 паломников.

«Умань. С сегодняшнего дня начал работать особый режим на въезд/выезд, а также на передвижение по городу. По сути — процедуры контроля, как и в прошлом году. Мы несколько усилились технически. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Невзирая на предостережения, сегодня уже более полутора тысяч паломников», — отметил Табурец.

Он пояснил, что весь комплекс мер предпринимается для безопасности местных жителей и приезжих. Таким образом призвав с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, Россия ограничила въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС.