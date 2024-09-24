В Кремле пообещали изучить план победы Украины

В Москве внимательно изучат план победы Украины, когда он будет официально обнародован. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Если и когда по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим», — заверил он.

По словам Пескова, в Кремле не считают возможным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ.

«Пока очень много разной, в том числе, противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно», — добавил он.

Также представитель Кремля отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости для Европы в будущем переосмыслить ее связь с Россией.

«Изменяется вся система международных отношений. Это в будущем потребует очень многих усилий. Конечно же это будет предметом особой обеспокоенности для нас для того, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий», — сказал Песков.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет, если Байден отвергнет план победы.