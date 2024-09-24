В России подростки сожгли очередной вертолет Ми-8

В российском Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов. Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Как сообщают росСМИ, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако вскоре их все же задержали. Задержанными оказались 16-летние Рома и Антон.

Подростки рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через Телеграм.

Напомним, в российском городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе двое подростков, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8.