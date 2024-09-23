Оказалось, что кофе снижает риск развития деменции

Диетологи поведали о еще одной пользе кофе. По их словам, этот напиток снижает риск развития деменции у людей с гипертонией.

Ранее уже было известно, что регулярное употребление умеренного количества кофе или чая может снизить воспаление. Данные напитки связывают со здоровьем гематоэнцефалического барьера, защищающего мозга. Все это снижает риск развития деменции.

Во время опыта врачи оценили данные медицинских карт более 500 тысяч человек.

Оказалось, что у людей с гипертонией чаще развивается деменция, но вот риск деменции был ниже у гипертоников, которые пили кофе или чай, от половины до полной чашки в день.

Добавляется, что в случае кофе полезнее были напитки из зерен.

Ранее британцы развенчали популярный миф о шоколаде.