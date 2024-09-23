Ученые узнали об океанах нечто крайне важное

Эксперты из Института атмосферных наук Китайской академии наук совместно с коллегами из университета Орегон в США узнали кое-что важное об океанах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их глубины могут хранить большее количество тепла, чем принято было полагать.

Подчеркивается, что это имеет большое значение в условиях меняющегося климата.

В ходе опыта ученые объединили результаты компьютерных моделирований, в результате чего получили трехмерную карту изменений температуры мирового океана во времена последнего таяния ледников (дегляциации) около 12 тысяч лет назад.

Выяснилось, что в тот период океанические глубины хранили в десять раз больше тепла, чем сегодня.

Сказано: «Проведенные моделирования и косвенные реконструкции показывают, что трехмерное потепление океана во время последней дегляциации было крайне неравномерным, причем самое сильное потепление наблюдалось на промежуточных глубинах, что резко контрастирует с современными наблюдениями».

Добавляется, что существенное потепление вод на средних глубинах может быть связано с нагревом поверхности в средних и субполярных широтах из-за процесса вентиляции – переноса поверхностных вод на глубину.

Резюмируется: «Данные результаты имеют ценное значение. Если сильное поверхностное потепление и сильная вентиляция совпадают, как в наших симуляциях, то океан будет поглощать больше тепла из атмосферы, что потенциально замедлит темпы атмосферного потепления».

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