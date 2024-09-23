Британский психиатр призвал запретить детям пользоваться социальными сетями

Психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании Макс Пембертон сделал резонансное заявление. Специалист призвал запретить детям пользоваться социальными сетями до достижения возраста 16-18 лет, так как это повышает риск развития у них тревоги, депрессии и расстройств пищевого поведения.

Эксперт пояснил: «Главная проблема заключается в самом контенте и способности социальных сетей вызывать зависимость, особенно у уязвимых молодых людей».

Отмечается также, что использование таких онлайн-платформ детьми и подростками значительно повышает риск развития у них депрессивного и тревожного расстройств.

Британец подчеркнул, что в социальных сетях часто транслируются недостижимые стандарты внешности, провоцирующие расстройства пищевого поведения, такие как анорексия и булимия.

Медик выступил за полный запрет использования социальных сетей детьми.

Указывается, что подобные ограничения должны быть установлены законодательством, а не правилами IT-компаний.

Добавляется, что у тех существуют явные коммерческие интересы в области расширения числа пользователей.

Резюмируется, что постоянное погружение в онлайн-мир может негативно влиять на концентрацию внимания подростков и их способность справляться со скукой и разочарованиями.

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