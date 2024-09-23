У тюленей впервые выявили бешенство

Среди тюленей впервые выявили вспышку бешенства. О ней поведали медики из ЮАР.

Говорится, что это первый известный случай распространения вируса среди морских млекопитающих.

Специалисты поведали, что как минимум 24 капских морских котиков стали жертвами болезни в разных местах на западном и южном побережье ЮАР.

Указывается на то, что бешенство давно наблюдается у диких животных, таких как еноты, койоты, лисы, шакалы и у домашних собак, однако его распространение среди морских млекопитающих никогда не было зафиксировано.

Уточняется при этом, что единственный известный случай бешенства у морского млекопитающего зафиксировали у кольчатой ​​нерпы на острове Шпицберген в начале 1980-х годов: тот тюлень, скорее всего, был заражен бешеным песцом, однако он не передал патоген своим сородичам.

Эксперты рассказали, что власти ЮАР впервые обнаружили бешенство у морских котиков прошлым летом, после того как один из тюленей укусил собаку на пляже Кейптауна. Животное заразилось болезнью, после чего ветеринары взяли пробы из 135 туш ластоногих.

Сейчас стоит цель установить, как бешенство передалось тюленям, широко ли оно распространяется среди их крупных колоний и что можно сделать для его сдерживания.

Не исключено, что морские котики могли заразиться неизлечимой болезнью от шакалов в соседней Намибии, так как эти хищники нападают на детенышей тюленей на побережье.

Добавляется, что гены вируса бешенства, обнаруженные у тюленей, совпали с генами бешенства у намибийских чепрачных шакалов.

Власти Кейптауна уже начали вакцинацию небольшого количества ластоногих в двух популярных портах города, где морские котики считаются достопримечательностью.

Ранее в Киевской области было выявлено бешенство.