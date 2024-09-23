Европе нужно будет «переосмыслить» отношение с Россией после войны в Украине, — Макрон

Европе придется «переосмыслить» отношения с Российской Федерацией (РФ) после полномасштабной войны в Украине. Новая реальность требует построения нового международного порядка. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время Встречи ради мира.

«Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине», — заявил Макрон.

В то же время президент Франции отметил, что новая реальность в Европе требует нового международного порядка, который был задуман в конце Второй мировой войны и не имел тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими.

«Большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места». Именно поэтому международный порядок, в котором мир живёт сегодня, «заблокирован», — добавил он.

В конце Макрон отметил, что Европа нуждается в порядке, где одни страны не смогут блокировать другие и где страны будут представлены достойно.

Напомним, во Франции считают, что НАТО не сможет ответить на нападение России.