В ВСУ подытожили потери РФ за неделю

Украинские военные за неделю с 15 по 22 сентября ликвидировали 8620 российских оккупантов. Всего уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Также ВСУ удалось уничтожить:
— 88 танков;
— 159 боевых бронированных машин;
— 224 артиллерийские системы;
— 9 РСЗО;
— 2 установки ПВО;
— 339 единиц автотехники;
— 60 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА.
Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 643 750 солдат.