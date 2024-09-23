В ВСУ подытожили потери РФ за неделю

Украинские военные за неделю с 15 по 22 сентября ликвидировали 8620 российских оккупантов. Всего уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Также ВСУ удалось уничтожить:

— 88 танков;

— 159 боевых бронированных машин;

— 224 артиллерийские системы;

— 9 РСЗО;

— 2 установки ПВО;

— 339 единиц автотехники;

— 60 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 643 750 солдат.