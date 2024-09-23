Украина ждет истребители Mirage, — Умеров

Украина ожидает поставки не только истребителей F-16 американского производства, но и французских Mirage-2000, а также и ведет переговоры по шведским Saab JAS-39 Gripen и немецко-британским Eurofighter Typhoon. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

«У нас уже есть от партнеров то, что они обязались поставить F-16, также коммитмент дают по Миражам, комитеты или консультации продолжаются по Гриппенам, консультации продолжаются по Еврофайтерам. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут. Вскоре у нас уже будут результаты, которые мы будем анонсировать», — подчеркнул Умеров.

Ранее ведомство было сфокусировано на тренировках пилотов, инфраструктуре для истребителей, а также эксплуатационных платформах. В то же время, теперь Минобороны нацелено на достижение превосходства в воздухе над армией РФ.

Информируя о переговорах с иностранными партнерами о поставках самолетов, Умеров отметил, что Украина объясняет необходимость исходя из ситуации на фронте.

«Враг использует до 300 самолетов, до 300 вертолетов, поэтому мы объясняем своим партнерам, сколько бригад или крыльев нам нужно. Мы им также объясняем обоснованно, какие платформы нам нужны, какое вооружение они должны иметь», — добавил Умеров.

Напомним, Аргентина может передать Украине истребители Super Etendard.