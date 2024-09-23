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Новости > ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области

ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области

Александр Панько
23.09.24 13:19
160
ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области

ВСУ прорвали один участок фронта на российской границе в Курской области. Прорыв совершили подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ в Telegram.

«Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ», — говорится в сообщении.

В управлении коммуникаций не уточняют, где именно в Курской области был прорван фронт.

На видео зафиксирована проработка проходов в инженерных заграждениях, мероприятие десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШУ уничтожают опорный пункт противника.

Напомним, РФ перебросила в Курск 60 тысяч солдат.

Тэги: граница, прорыв, Курская область, ВСУ

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