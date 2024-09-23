Бойкот Хамстер комбат: игроки запустили тэг #boycotthamsterkombat

Hamster Kombat (Хамстер комбат) — один из самых популярных криптопроектов в экосистеме TON, который должен был принести невероятную прибыль своим пользователям. Однако последний план распределения токенов Хамстер комбат привел в ярость членов сообщества.

Hamster Kombat (Хамстер комбат) должен был дать старт запуску собственного токена HMSTR. Эти токены должны были быть пропорциональны вознаграждениям, которые реальные пользователи заработали на платформе, взаимодействуя с игрой и приглашая новых пользователей в экосистему. Сделав именно это и накопив огромные вознаграждения, эти реальные пользователи теперь недовольны планом распределения токенов airdrop. НО вышло иначе. Пользователей «развели».

Один из членов сообщества Hamster Token и лидер в криптопространстве утверждает, что Хамстер комбат обманул сообщество. Согласно плану распределения, большая доля токенов была выделена YouTubers и Influencers, что крайне расстроило реальных пользователей.

Это, в свою очередь, привело к появлению призыва #boycotthamsterkombat в криптопространстве TwitterX. Многие начали отписываться и бросать проект Хамстер комбат.

Hamster Kombat has cheated the community It’s time to give them back.



They have allocated a large portion of airdrops to bootlicking YouTubers and influencers for referrals.



They’ve implemented vesting without informing the community.



They’ve made people work like labour,... pic.twitter.com/Mw3UrDdHxl — Crypto with Khan ( SFZ ) (@Cryptowithkhan) September 22, 2024

Влияние этого движения, скорее всего, проявится 26 сентября, когда токен Хамстер комбат HMSTR будет запущен.