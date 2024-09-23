Цена золота на бирже продолжает зашкаливать

В мире снова дорожает золото, которое обновило исторический максимум цены. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Так, в понедельник, 21 сентября, декабрьский фьючерс на золото подорожал еще на 8,45 доллара (0,32%) до 2 654,7 доллара за тройскую унцию.

Перед этим же была взята новая планка цены – 2 655,8 доллара.

Отметим, что, в то же время, декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,18% до 31,442 доллара за унцию.

Почему дорожает золото?

Эксперты объясняют это так: на прошлой неделе Федеральная резервная система США впервые с 2020-го года снизила учетную ставку на 0,5% до 4,75-5% годовых. Это ослабляет курс доллара, тем самым поддерживая котировки золота.

Влияет на стоимость золота и напряженная ситуация на Ближнем Востоке, так как этот драгоценный металл традиционно рассматривается как актив-убежище.

Ранее мы писали, что Россия использует золото для оплаты китайских товаров.