Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 643 750 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 23 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 643 750 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 784 танка, 17 252 боевые бронированные машины, 18 414 артиллерийских систем, 1 197 РСЗО, 949 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 699 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 595 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 145 единиц специальной техники.

Ранее в РФ во время испытаний взорвалась межконтинентальная ракета «Сармат».