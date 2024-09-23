Германия заверила в продлении помощи Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заверила в продолжении курса правительства по оказанию военной помощи Украине в полномасштабной войне против РФ. Об этом сообщает Укринформ.

Бербок заявила об этом на предвыборном мероприятии партии «Зеленых» в Потсдаме.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться эта террористическая война. Потому что в противном случае это будет конец Украины», — заверила министер.

Кроме того, глава немецкого ведомства еще раз акцентировала, что «война завершится, когда Путин выведет все свои войска с территории Украины».

Напомним, Германия экстренно предоставит оружие Украине.