Германия заверила в продлении помощи Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заверила в продолжении курса правительства по оказанию военной помощи Украине в полномасштабной войне против РФ. Об этом сообщает Укринформ.
Бербок заявила об этом на предвыборном мероприятии партии «Зеленых» в Потсдаме.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться эта террористическая война. Потому что в противном случае это будет конец Украины», — заверила министер.
Кроме того, глава немецкого ведомства еще раз акцентировала, что «война завершится, когда Путин выведет все свои войска с территории Украины».
Напомним, Германия экстренно предоставит оружие Украине.