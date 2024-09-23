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Новости > В Нью-Йорке был утвержден план реформ ООН

В Нью-Йорке был утвержден план реформ ООН

Агата Кловская
23.09.24 11:21
115
В Нью-Йорке был утвержден план реформ ООН

Несмотря на сопротивление России, на Саммите в Нью-Йорке был утвержден разработанный под руководством Германии план реформ ООН. Глава Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг в воскресенье объявил Пакт во имя будущего принятым. Об этом информирует Deutsche Welle.

В то же время отмечается, что Россия дистанцировалась от соглашения, которое должно быть принято единогласно. В начале церемонии утверждения пакта представитель Москвы — заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин — вне плана попросил слово и заявил о необходимости внести дополнительные изменения в текст документа, заранее согласованный во время многомесячных консультаций. Тем самым он поставил под вопрос формальное утверждение документа всеми 193 странами, которое предполагалось осуществить без голосования.

Впоследствии Вершинин пригрозил «дистанцироваться от консенсуса по этому документу», если поправка России не будет включена в текст Пакта во имя будущего. Он заявил, что странам, не удовлетворенным компромиссным вариантом договора, не предоставили возможности для дальнейших обсуждений.

После этого представитель Конго внес так называемое ходатайство о неразбирательстве и 143 страны проголосовали за то, чтобы не рассматривать запрос РФ и тем самым его отклонить. Против, кроме России, выступили Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Чуть позже участники саммита ООН официально приняли Пакт во имя будущего. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, документ «открывает пути новых возможностей и шансов во имя мира и безопасности». Речь идет о важном шаге по реформированию международного сотрудничества и к более справедливому миру, добавил он.

Напомним, Германия и Франция призывают реформировать ООН.

Тэги: ООН, реформы

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