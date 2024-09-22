Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило махинацию, которая позволила махинаторам вывести из госпредприятия «Одесский припортовый завод» около 2 миллиардов гривен. Информацию обнаружили при расследовании дела против бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Как пишут СМИ, через некоторое время, главный фигурант осел в Монако, и тем не менее дело получило интересное развитие. В схеме хищений под патронатом экс-руководителя ФГИ засветился скандальный украинский банкир, представитель олигарха Дмитрия Фирташа – Денис Горбуненко.

Далее издание сообщает следующею информацию: "Денис Горбуненко известен, прежде всего, тем, что руководил печально известным «Родовид банком», из которого удалось украсть многие миллионы. Его фамилия оказалась на слуху после того, как компания Raga Establishment Limited через кипрские и нидерландские суды смогла заморозить счета корпорации самого богатого человека Украины Рината Ахметова на сумму 820 млн миллионов долларов. Дело касалось перепродажи компании «Укртелеком» и именно Горбуненко был указан руководителем Raga. Сейчас Денис Горбуненко долгое время проживает в Лондоне и владеет там собственной фирмой Union GF UK LTD на пару с супругой Еленой и гражданином Латвии Андрейсом Демидовсом.



Также было обнаружено, что у компании есть связь с британской финансово-технологической фирмой Dzing, у которой российские совладельцы. В частности, в отчетностях Union GF UK LTD и Dzing фигурирует компания Dekiba Trading Fze. В нескольких расследованиях указывается, что последняя имеет регистрацию ОАЭ. Об этом говорится и на очень скромном сайте фирмы. Хотя исходя из данных трейдингового сайта Trademo, местом ее регистрации является Румыния. Основными кодами экспортной деятельности являются «руды, шлаки и золы. Титановые руды и концентраты». Они же являются целевыми для бизнеса олигарха Дмитрия Фирташа. Фамилию Горбуненко в схемах бывшего главы ФГИ удалось обнаружить благодаря официальным реестрам и социальным сетям.

НАБУ разоблачило преступную организацию во главе с Дмитрием Сенниченко в марте 2023 года. Детективы обнаружили, что на протяжении 2019-2021 годов ее участники завладели более чем 500 млн грн. средств АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания». Сумма неправомерной выгоды, полученная членами "схематоза" за все время контроля над "Одесским припортовым заводом", составляет более 2 млрд грн.



К официальному сообщению НАБУ была прикреплена переписка между членами преступной группировки. На одном из них есть упоминание компании «Агро газ трейдинг», подписывавшей договоры с «Одесским припортовым заводом» по схеме «газ в обмен на удобрения». «Подозреваемые – тогдашний председатель ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО «ОПЗ», два владельца ООО – в течение мая 2020-октября 2021 гг. незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше платить меньше заводу за переработку сырья», – говорится в материалах следствия.



По данным реестров, с июня 2018 года по сегодняшний день учредителем ООО «Агро газ трейдинг» является Горбуненко Александр Игоревич. На первый взгляд может показаться, что этот Горбуненко не имеет никакого отношения к представителю Фирташа, ведь у них даже отчество разное. Но соцсети выдали связь подельника экс-главы Фонда госимущества и партнера олигарха.



На странице Александра Горбуненко в социальной сети LinkedIN, которая заполнена очень подробно, можно увидеть, что с 2006 по 2008 год он работал старшим экономистом, ответственным за международное финансирование в "Родовид банке". В этот же период там работал и фирташевский представитель.

Куда более интересен опыт Александра Горбуненко, который он получил с 2014 по 2017 годы. В то время он работал в компании Burisma, которую контролирует бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Это та же фирма, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер и экс-президент Польши Александр Квасьневский. Факт о сыне Байдене, оказавшемся в компании украинского министра-коррупционера, активно раскручивали сторонники Дональда Трампа во время прошедшей президентской кампании. В Украине тему Байдена-младшего активно «пушили» из-за государственного предателя, экс-нардепа Андрея Деркача, на днях ставшего сенатором в Российской Федерации.

Британское издание Byline Times в 2021 году опубликовало огромный материал о том, как украинский олигарх Дмитрий Фирташ выкупил неработающую станцию метро в Лондоне вблизи своего дома. Подписывал соглашение его представитель – Денис Горбуненко. Перед этим он получил доверенность от олигарха, который к тому времени уже имел проблемы с ФБР. В материале британские журналисты добавляют, что Дениса Горбуненко связывают с попыткой трампистов дискредитировать президента США Джо Байдена из-за участия его сына в наблюдательном совете компании Burisma. "Адвокат Трампа Руди Джулиани встретился с Горбуненко и командой юристов Фирташа в Лондоне в июне 2019 года, чтобы найти компромат на Хантера Байдена", – пишет издание.

Следовательно, и работающий на Фирташа Денис Горбуненко, и Александр Горбуненко, который сейчас фигурирует по делу против «резидента батальона Монако» Дмитрия Сенниченко – звенья одной цепи. Издание «Наши гроши» называет обоих Горбуненко родственниками, но найти фактического подтверждения этому не удалось. Александр Горбуненко, согласно базе данных МВД, сейчас находится в розыске.

По второму эпизоду по отношению к бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко без Фирташа тоже не обошлось. Следствие подозревает, что назначенный по сговору фигурантов и.о. директора «Объединенной горно-химической компании» в течение 2020-2021 годов заключил четыре контракта о продаже ильменитового концентрата с подконтрольной советнику главы ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам, который затем перепродавали по рыночным. Концентрат поставлялся в том числе предприятиям в РФ и на территории временно оккупированного Крыма.

Речь идет о компании Belanto trade s.r.o. В 2021 году журналисты обнаружили ее прямую связь с венским узником Дмитрием Фирташем. Дениса Горбуненко и Дмитрия Сенниченко может связывать еще одна интересная деталь. Совладельцем упомянутого "Родовид банка" в свое время был банкир Сергей Дядечко. Кроме махинаций с украинским банком, он известен тем, что летом 2016 года его квартиру в Монако ограбили. Французское издание Nice-Matin писало, что из квартиры Дядечко был похищен сейф весом 250 кг, в котором хранились драгоценности стоимостью не менее 2 миллионов евро. Квартира расположена в элитном комплексе в центре Монако, а сам Дядечко помимо всего прочего является президентом баскетбольного клуба «Монако».

Дмитрий Сенниченко, как стало известно из расследования Батальон Монако, очевидно, тоже проживает в Королевстве, скрываясь от украинских правоохранителей. Денис Горбуненко и Сергей Дядечко на сегодняшний день остаются конечными бенефициарными владельцами украинского ООО «РБ Капитал-Групп».



Запутанные связи между Горбуненко, Дядечко, Фирташем и бывшим главой Фонда госимущества Сенниченко доказывают, что практически в любом «схематозе», который удается раскрыть украинским правоохранителям, торчат уши олигархата".