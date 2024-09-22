Владислав Якубовский и Андрей Адамовский: продуктовые мошенники обокрали ВСУ

Как выяснили СМИ, украинский Государственный оператор тыла судится с ООО «Трейд Гранит Инвест». Последнее, по информации ОРД, связано со скандальными персонами: Андрей Адамовский и Владислав Якубовский.

Далее сообщается следующее: «По ним уже имеется несколько уголовных дел с вероятными сделками, это никоим образом не помешало им заключить соглашение на поставку продуктов питания для войска почти на 666 млн грн. Новый скандал с закупкой продуктов питания для ВСУ, дошедший до суда, связан с ООО «Трейд Гранит Инвест». Из открытых источников «СтопКору» стало известно, что эта компания ассоциируется с бывшей фирмой «Трейд Коммодити», принадлежавшей Андрею Адамовскому и экс-чиновнику правительства Януковича, Владиславу Якубовскому. Кстати, 21 февраля 2024 года Апелляционный суд частично удовлетворил исковые требования ООО «Трейд Гранит Инвест». О чем сообщил Государственный оператор тыла.

Компанией «Трейд Гранит Инвест», по данным сайта YouControl, управляет Юлия Павличенко. Компания уже сотрудничала с Министерством обороны, но массовые жалобы начались, когда на Юлию Павличенко переписали компанию «Максмед Интернешнл». на известна как бывший руководитель ГП «Укрэкоресурсы» и заместитель директора Департамента бухгалтерского учета, финансового планирования и обеспечения деятельности Государственного агентства экологических инвестиций Украины.

Кроме того, Павличенко (а также Андрей Адамовский и Владислав Якубовский) была совладелицей «Украинской локомотивостроительной компании». Спросите, при чем здесь Адамовский? Все очень просто: Андрей Адамовский и Владислав Якубовский владеют ООО «Инвестиционная компания «Евразия».

У акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Центавр» еще до 2021 года руководителем также являлся Андрей Адамовский. Примечательно и то, что кроме контрактов с Минобороны у компании нет других тендерных соглашений.

«Трейд Гранит Инвест» уже оскандалилась с поставкой продуктов питания для ВСУ. В сентябре 2023 года был заключен самый большой контракт на поставку продовольствия для военных на сумму 666 миллионов гривен. Этот контракт стал последним соглашением по питанию Вооруженных сил Украины, которое было заключено через проведение открытых торгов. Компания выиграла аукцион со скидкой в 23%. Тем не менее, на торгах были еще два предложения от других фирм — «Арвин о» и «Торговый дом Маринталь групп» — с большими скидками — 28% и 26% соответственно, но они были отклонены якобы из-за недостатков их предложений.

19 января 2024 года заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил о внеплановой проверке запасных складов нескольких воинских подразделений на востоке страны, где были обнаружены продукты питания неудовлетворительного качества. Проверка была проведена по жалобам военнослужащих на качество пищи. Виталий Половенко не назвал конкретную компанию, которая поставляла эти продукты. Однако несколько дней назад советница другого заместителя министра обороны, Богдана Яровая, высказала свои претензии именно к компании «Трейд Гранит Инвест». «Компания выиграла по конкурентным ценам, с нормальными документами десять лотов. Казалось бы, большой объем, работайте. Но проблема в том, что уже недели Министерство обороны, ведут переговоры, сажают операторов на контроль поставок в режиме 24/7, пишут письма, выставляют претензии, составляют акты. О чем? Правильно».

Вероятные коррупционные схемы Владислава Якубовского имеют начало еще с 2011 года. Тогда он был назначен на должность главы «Госэкоинвеста». Это агентство было ответственно за реализацию средств, поступающих в рамках Киотского протокола, предусматривавшего инвестирование средств в усилия по борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу со стороны разных стран мира.

В 2012 году интернет-издание «Наши деньги» исследовали, что в июне того же года «Госэкоинвест» распорядился перечислить 1,2 миллиарда гривен трем компаниям: «Стройинвест 2007», «Антис Трейд» и «Содетель». Эти средства предназначались для проведения работ по утеплению 323 школ, детсадов, интернатов, больниц и домов престарелых по всей Украине (позже сумма возросла до 1,7 миллиардов, а количество объектов — до 500). Деньги были выделены без проведения конкурса, мол, из-за необходимости завершить работы до наступления холодов.

Однако из трех указанных компаний две уже тогда были известны из-за участия в возможных коррупционных схемах в «Укрзализныце»: компания «Стройинвест 2007» действовала как фиктивный конкурент на тендерах УЗ. Компания «Антис Трейд» осуществляла реконструкцию Донецкого ж/д вокзала. В ноябре 2012 года стало известно, что программа не была выполнена: контактные телефоны компаний-подрядчиков были неактивны, а по адресам их регистрации не было обнаружено ни одного человека. Кроме того, компания «Содетель» вообще передала выполнение работ предприятию «Карпатыбудинвест».

Однако это не единственное скандальное дело, связанное с Владиславом Якубовским. В 2016 году Министерство обороны провело тендер на закупку топлива, где практически все лоты были выиграны тогда почти никому неизвестной компанией из Днепродзержинска, которая называлась «Трейд коммодити». Сумма всех сделок составила 1,24 миллиарда гривен. В ходе расследования журналисты обнаружили определенные аномалии в проведении тендера: конкурент компании WOG фактически помог «Трейд коммодити» Якубовского победить, но вместе с тем отправил свое топливо через подрядную фирму, чтобы выполнить контракт. После тендера Минобороны дважды согласилось на повышение цены на топливо, но эти факты не обнародовали.

По итогу министерство переплатило «Трейд коммодити» по меньшей мере 100 миллионов гривен. Через два года Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование этого дела и признало виновными заместителя министра, должностных лиц департамента государственных закупок, а также фактического владельца «Трейд коммодити». Кстати, тогда же информацию о возможном сотрудничестве поставщиков горюче-смазочных материалов из ФСБ РФ высказал народный депутат Сергей Соболев во время выступления в Верховной Раде. Он подчеркнул, что когда СБУ раскрыла этот скандал. Однако, 27 января 2017 года в Славянске сгорел состав с 350 тонн этого горючего, и тогда СМИ предполагали, что это очень напоминает уничтожение доказательств.

Но несмотря на ряд уголовных дел, принадлежащие Адамовскому и Якубовскому структуры продолжают действовать в Украине беспрепятственно. Более того, компании этой группы все еще принимают участие в тендерах, проводимых «Укрзализныцей» и Министерством обороны. Так, согласно информации, обнародованной в СМИ, компании, незаконно получавшие компенсацию НДС от Министерства обороны Украины в 2022 году, связаны с бывшим главой Государственного агентства экологических инвестиций Украины и бывшим заместителем главы комитета Украины по государственному материальному резерву Владиславом Якубовским. Именно об этом писал политический аналитик Александр Кочетков в блоге на сайте «Дело».

«Человек, обвиняемый в хищении средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола. Эти средства должны были пойти на обустройство детских учреждений — школ, интернатов, детсадов и т.д.. После краха власти Януковича Якубовский проплыл в легендарной группе „Трейд Коммодити“ Грановского-Адамовского, которую считали близкой к уже преемнику Януковича Порошенко. Прославилась эта группа тем, что, пока звучали лозунги „Армия, язык, вера!“, умело закупала топливо у „Роснефти“, „производя“ дизель , а на самом деле — бодягу из керосина и базовой смазки, убивая двигатели украинских танков и другой боевой техники и грабя страну на миллиарды в „междусобойчиках“ с Медведчуком в тендерах „Укрзализныци“», — писал аналитик в публикации.

Складывается некая сюрреалистическая ситуация. Как компания, владельцев которой НАБУ признала виновными в сотрудничестве с РФ и поставке некачественного горючего для Вооруженных сил Украины, смогла выиграть тендер на поставку продуктов питания для военных? Вопрос риторический".