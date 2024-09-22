Казино Cazimbo и Денис Бутко: разоблачение мошеннических схем

Казино Cazimbo — яркий пример игорной онлайн-платформы, которая работает без надлежащего разрешения регулирующих органов. Бывшая часть Rabidi Group — печально известного оператора нелегальных онлайн-казино, о котором издание FinTelegram сообщало ранее, — Cazimbo продолжает функционировать, несмотря на отсутствие действующей лицензии.

Крах Rabidi N.V. на Кюрасао и отзыв ее лицензии мало чем помешали деятельности бывших брендов Rabidi, таких как Cazimbo, которые либо перешли в анонимное владение, либо управляются организациями с сомнительными офшорными лицензиями. В случае с Cazimbo ответственной юрисдикцией, указанной в условиях, являются Маршалловы острова — юрисдикция, которая часто ассоциируется с минимальным регулятивным надзором.

Cazimbo связано с кипрской компанией Tilaros Limited, входящей в состав бывшей Rabidi Group, которая принадлежит Денису Бутко и работает под зонтиком ButOn Group. Как и многие другие онлайн-казино, Cazimbo скрывает личность своих операторов на своем сайте и в правилах и условиях, ограждая свою деятельность от контроля со стороны регулирующих органов.

Несмотря на эту непрозрачность, Cazimbo удается принимать игроков из разных стран мира. Анализ Similarweb показывает, что трафик веб-сайта на домене Cazimbo, Cazimbo5.com, почти полностью поступает из Италии — еще одного нормативного режима, в котором Cazimbo не имеет права работать.

Сайт казино, связанный с основным доменом Cazimbo.com, получает трафик из Бразилии, Туниса, США, Великобритании и Испании, что еще раз подчеркивает глобальный охват казино, несмотря на его несоответствие местным нормативным режимам.

Домен cazimbocasino.it перенаправляет итальянских посетителей на сайт N1 BET Casino компании Dama Group для регистрации, демонстрируя взаимосвязь различных нелегальных операторов в этом пространстве.

Одним из наиболее тревожных аспектов дела о казино Cazimbo является продолжающееся участие регулируемых платежных процессоров. Несмотря на то, что Cazimbo работает анонимно и без разрешения регулирующих органов, он по-прежнему предлагает своим клиентам различные варианты оплаты, что является явным признаком того, что платежные процессоры сознательно способствуют этой незаконной деятельности.

Обзор СМИ, проведенный 21 августа 2024 года, показал, что Cazimbo работает с рядом известных платежных процессоров, многие из которых уже были замешаны в подобных схемах. К ним относятся:

— PaymentIQ: Часто используемый платежный шлюз в секторе онлайн-гемблинга с высоким уровнем риска;

— utPay (Utrg UAB): Используется для обработки депозитов через Rapid, Skrill, Neteller, Postepay и PaySafeCard (pscd);

— Kvitum: обрабатывает платежи Binance Pay для Cazimbo (и других нелегальных онлайн-казино);

— CryptoPay: обрабатывает депозиты в криптовалютах для Cazimbo и других нелегальных онлайн-казино;

— Jeton и MiFinity: Предоставляют услуги электронного кошелька для Cazimbo и многих других нелегальных онлайн-казино.

Платежным агентом, судя по всему, является компания Tilaros Limited, та же самая, что владеет брендом «Cazimbo». Эта связь еще больше укрепляет связь между организациями, расположенными на Кипре, и содействием нелегальным онлайн-казино.

В подобных случаях постоянно возникает вопрос о том, как регулируемые платежные процессоры, которые должны соблюдать требования AML и Know Your Customer (KYC), продолжают способствовать проведению транзакций для нелегальных онлайн-казино. По результатам наших расследований, маловероятно, что это происходит из-за простой халатности. Напротив, похоже, что эти процессоры систематически принимают клиентов с высоким уровнем риска, скорее всего, из-за выгодных комиссионных, которые могут предложить такие клиенты.

Из расследований вырисовывается тревожная картина: Кипр становится центральным узлом для платежных агентов, способствующих работе нелегальных онлайн-казино. Мягкий подход страны к правилам борьбы с отмыванием денег (AML) создает условия, в которых платежным процессорам разрешается поддерживать операторов с высоким уровнем риска и неавторизованных операторов, таких как казино Cazimbo. Кипр стал популярной юрисдикцией для платежных процессоров, работающих с неавторизованными онлайн-казино. Слабый подход страны к правилам AML и клиентам с высоким уровнем риска делает ее привлекательной для организаций, которые хотят работать в «серой зоне» закона. Это наглядно видно на примере компании ButOn Group и ее связи с Rabidi Group, о которой FinTelegram подробно рассказывал. Дело Рабиди подчеркивает, что кипрские организации играют ключевую роль в поддержании нелегальных операций в сфере онлайн-гемблинга по всему миру".