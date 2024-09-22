MyChargeBack, Payback Ltd: ФБР пресекла мошенничество с возвратом средств

ФБР приняло решительные меры против нескольких сайтов по восстановлению криптовалюты, подтвердив давние предупреждения издания FinTelegram об этих мошеннических операциях.

Как пишет издание Проблематик, "11 сентября 2024 года полевой офис ФБР в Сан-Диего объявил об аресте веб-сайтов, связанных с тремя известными сервисами по восстановлению криптовалют: MyChargeBack, Payback Ltd. и Claim Justice. Эта операция была направлена против мошенников, которые еще больше эксплуатируют жертв криптовалютного мошенничества, предлагая ложные услуги по восстановлению. В частности, потенциальных жертв вводили в заблуждение ложным утверждением, что Payback будет авторизован финансовыми регуляторами в различных юрисдикциях. По данным ФБР, эти компании заявляли о своем опыте в отслеживании и восстановлении потерянных криптовалютных средств, но не имели опыта успешной работы. Они часто взимали значительные авансовые платежи и обещали высокую скорость восстановления, используя обширную рекламу в социальных сетях и ложные отзывы, чтобы заманить жертв.

Масштабы мошенничества весьма значительны. В период с февраля 2023 по февраль 2024 года жертвы заявили в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) о потерях на общую сумму более 9,9 миллиона долларов.

Не все сайты, участвовавшие в этих масштабных аферах с возвратом средств, были конфискованы. Сайты, связанные с доменами Payback.com, Payback-ltd.com или Payback-law.com, все еще работают. Центральным элементом является бренд PayBack, на который ссылаются различные домены. Эта афера с возвратом средств работает с неуправляемой сетью доменов, сайтов и брендов. Даже ФБР не смогло остановить эту аферу.

FinTelegram постоянно предостерегает от использования подобных сервисов, особенно подчеркивая обманчивую практику Pay Back. Наши предыдущие отчеты выявили несколько тревожных сигналов:

— Ложные заявления об одобрении регулирующих органов

— Использование поддельных британских адресов и регистрационных номеров

— Работа через несколько похожих веб-сайтов

— Эксплуатация уязвимых жертв мошенничества

— Требование предварительной оплаты

— Тактика продаж под высоким давлением.

Действия ФБР подтвердили эти предупреждения, продемонстрировав точность и важность расследований FinTelegram.

ФБР не предоставляет конкретных подробностей о лицах, стоящих за этими операциями, но FinTelegram раскрыл предысторию и вовлеченных лиц:

— MyChargeBack была запущена в 2016 году и поначалу завоевала популярность, после чего участились жалобы на вводящую в заблуждение практику.

— Payback Ltd (Money Back Ltd) зарегистрирована в Израиле под номером компании 515711653, ее штаб-квартира находится по адресу Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Israel".