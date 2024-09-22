Елена Кузьмишина: судья-коррупционер потеряла «тормоза» от безнаказанности, - СМИ

Журналисты обратили внимание на роскошные наряды главы Шестого апелляционного административного суда Елены Кузьмишиной, которые явно не отвечают уровню ее заработной платы. Елена Кузьмишина — откуда деньги? Там вопросом задаются СМИ.

Далее издание сообщает: «Если сравнить декларацию Елены Кузьмишиной и стоимость дорогих итальянских шмоток, которые одеты на ней одновременно, то наряд почти превышает годовой доход госпожи судьи. А ведь это еще не все — недавно Елена Кузьмишина потратила 35 тысяч долларов на отдых в самой дорогой гостинице Сицилии — San Domenico Palace, Four Seasons Hotel. Что составляет почти полтора миллиона гривен по нынешнему курсу и ровно половину годовой зарплаты Кузьмишиной. По этому факту НАБУ начало расследование, тем более, что, согласно документам, судья находилась в этот момент в командировке.



Если верить декларации, то живет судья Елена Кузьмишина на одну зарплату. За 2024 год она заработала 2 978 529 гривен. Хорошая зарплата, никто не спорит. Больше, чем у солдата на передовой, почти в три раза. Но судья должна хорошо зарабатывать, чтобы судить честно. Однако даже изучение декларации вызывает очевидные вопросы. В 2024 году Елена Кузьмишина подала декларацию о существенном изменении материального состояния, из которой следует, что она кому-то подарила 1 996 025 гривен.

Есть еще у Елены Кузьмишиной машина, дома, земля, квартиры. Все это — в элитных районах. Впрочем, не будем повторяться — подробно почитать об этом можно в материале «Київська суддя Олена Кузьмишина красується в брендових речах і полюбляє дорогий відпочинок». Там подробно описано ее имущество и есть сравнение его размера с доходами. Вывод, конечно, очевиден — доходы судьи Елены Кузьмишиной в разы меньше, чем расходы. На то, что она заработала, купить столько элитной недвижимости просто невозможно. Не говоря уж о брендовых шмотках, в которых она любит красоваться.

Елена Николаевна Кузьмишина — глава Шестого апелляционного административного суда. Его юрисдикция распространяется на город Киев, Киевскую, Черниговскую и Черкасскую области. Главой этого суда Елена Кузьмишина стала в 2021 году, а в судебной системе она работает более 20 лет. За этот срок судья Кузьмишина, как мы видим, обросла очень неплохой коллекцией недвижимости, немаленькими запасами денежных средств (в декларации указано, что она хранит наличными 1 700 000 гривен и 100 000 долларов) и выдающейся коллекцией брендовой одежды и обуви. Вывод отсюда тоже несколько однозначен — Елена Кузьмишина живет далеко не на одну зарплату. Кто доплачивает судье и за какие услуги — неизвестно. Но догадаться тоже несложно — эти услуги оказываются по месту работы, а оплачиваются они неофициально.

На этом фоне выглядит довольно странным тот факт, что за всю свою карьеру Елена Кузьмишина ни разу не фигурировала в коррупционных скандалах. Но эта загадка разгадывается довольно просто. И заодно дает ответ на вопрос, почему дорогими привычками Елены Кузьмишиной не заинтересовались соответствующие органы. Несложный поиск в сети выдает ссылку на любопытнейший документ. Это — декларация семейных связей судьи Кузьмишина Виталия Николаевича за 2015 год. Виталий Кузьмишин тогда работал главой Винницкого апелляционного суда. И был женат (сейчас, судя по декларации Елены Кузьмишиной, они в разводе) на нашей героине, которая работала судьей Киевского апелляционного административного суда. Но суть в другом — в этой декларации раскрываются все родственные связи Виталия Кузьмишина. И заодно — Елены Кузьмишиной. Ничего незаконного, конечно, в том, что вся семья Кузьмишиных работает в правоохранительных и судебных органах, нет, но вывод тут тоже несколько очевиден — это настоящий семейный клан судей, прокуроров и ментов.

Краткий перечень родственных связей только самой Елены Кузьмишиной по состоянию на 2015 год:

— сестра Никитенко Юлия Николаевна — нотариус Киевского нотариального округа;

— брат Поночовный Игорь Николаевич — замначальника прокуратуры Киева;

— двоюродный брат Поночовный Евгений Владимирович — замначальника Белоцерковской налоговой;

— двоюродная сестра Поночовная Наталия Петровна — главный специалист Департамента по контролю за наркотиками в городе Киев;

— двоюродный брат Поночовный Вадим Петрович — сотрудник КГГА.

Как там у классика: «Кто ж ее посадит, она же памятник!». А ведь с тех пор прошло почти десять лет, все эти люди делали карьеру, делала карьеру и сама Елена Кузьмишина. Появлялись новые люди, появлялись новые связи, появлялись деньги. Есть и еще один намек на причину, почему Елену Кузьмишину никто не трогал. Она послушно исполняла указания власти. Причем — всегда, кто бы этой властью ни был. Вот цитата из решения Высшего совета правосудия по жалобе представителей Черниговского городского совета на действия судьи Кузьмишиной:



Тогда пятый президент тоже за что-то «щемил» Черниговского мэра Атрошенко. И судья Кузьмишина послушно выполнила указание Банковой. Принимала ли она участие в очень сомнительном смещении с должности того же Атрошенко в 2023 году, неизвестно. Но то, что выполняла волю Банковой и после смены власти, подтверждается простым фактом — датой назначения на должность главы Шестого апелляционного административного суда. А назначили Кузьмишину на эту должность, как мы помним, в сентябре 2021 года. Просто так такие назначения не делаются. Не в этой стране, по крайней мере. Значит — было за что. Потому и продолжала Елена Кузьмишина зарабатывать свои деньги. Собственно, именно эти деньги и привели госпожу Кузьмишину в герои этой и других публикаций. Точнее — необходимость декларировать нажитое непосильным судейским трудом. В этом плане госпоже Кузьмишиной и прочим государственным деятелям здорово подгадили «папиредники», принявшие закон о декларировании. Попытка его отменить под соусом войны успехом не увенчалась. Потому приходится декларировать.

Вопрос, почему НАЗК в упор не видит эти декларации, задавать вряд ли стоит — все понимают, что рука руку моет. Единственный путь — изучать эти декларации и образ жизни наших «властьимущих» и предавать огласке их роскошную жизнь и зарубежные вояжи под видом командировок. Что и случилось в случае с судьей Еленой Кузьмишиной. У которой явно снесло башню от количества бабла, связей и безнаказанности".