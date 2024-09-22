Виталий Сухович: ровенский депутат украл из бюджета более 100 млн, - СМИ

Виталий Сухович, депутат Ровенского областного совета и экс-заместитель председателя Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», украл из государственного бюджета 104 млн гривен. Как пишут СМИ, недавно ДБР перечислило украденные средства обратно в бюджет.

Издание отмечает также следующее: «В ноябре 2023 у депутата Виталия Суховича нашли незадекларированное состояние на миллионы долларов. В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе в квартире и рабочем месте депутата и членов его семьи Виталия Суховича. В ходе следственных действий обнаружено и изъято только наличными свыше 4 млн долларов в разной валюте.

Также правоохранители нашли у Виталия Суховича три элитных автомобиля Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350 e, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в том числе элитной марки Рatek philippe. А еще у Виталия Суховича обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Виталий Сухович владел четырьмя земельными участками в Ровно, где осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Виталий Сухович

Прокуроры САП в начале мая заключили соглашение о признании виновности подозреваемым. ВАКС утвердил соглашение и определил наказание Виталию Суховичу с испытанием в 3 года и определил размер средств, подлежащих специальной конфискации: 1340087,97 долларов, 1034615 Евро и 1561800 грн, что по курсу Нацбанка составляет 104 тыс. грн. 474 гривен».